L’Ontario rapporte 163 nouveaux cas de COVID-19 et 12 décès

TORONTO — L’Ontario a rapporté, mercredi, 163 nouveaux cas de COVID-19 ainsi que 12 décès supplémentaires.

Le bilan de la province s’alourdit donc à 34 016 personnes infectées et 2631 pertes de vie liées au coronavirus. Sur un ton plus encourageant, on considère que 29 336 personnes ayant contracté la maladie sont désormais guéries.

D’ailleurs, le nombre de patients déclarés guéris a connu une hausse de 229, ce qui confirme la tendance des dernières semaines selon laquelle les guérisons sont plus nombreuses que les nouvelles infections.

Le nombre de patients hospitalisés a continué de chuter. D’ailleurs, les chiffres sur les patients aux soins intensifs et ceux ayant besoin de respirateurs ont atteint leur seuil le plus bas depuis que la province publie ces données.

Malgré ces nouvelles encourageantes, le premier ministre Doug Ford a confirmé que l’état d’urgence était prolongé jusqu’au 15 juillet. Il a dit souhaiter que cette prolongation soit la dernière.

Plusieurs décrets signés durant l’état d’urgence sanitaire devraient tout de même continuer de s’appliquer au-delà du 15 juillet, dont l’interdiction de tenir de grands rassemblements.

Une fois l’état d’urgence levé, le gouvernement ne pourra plus signer de décrets d’urgence ni les amender ou les renouveler, mais ceux qui demeurent en vigueur peuvent être prolongés.

Les autorités de santé publique conservent tout de même certains pouvoirs selon la Loi sur la protection et la promotion de la santé, qui a notamment été utilisée pour obliger le port du masque dans certains établissements commerciaux.

Deux des secteurs les plus densément peuplés de l’Ontario, Toronto et Peel, sont passés mercredi au niveau 2 de leur plan de déconfinement. Ce qui permet la réouverture de nombreux commerces.

Les salons de coiffure, les piscines et les visites guidées peuvent reprendre à Toronto et Peel. Les restaurants peuvent également ouvrir leurs terrasses aux clients, mais le service à l’intérieur demeure interdit.

Malgré les assouplissements, le gouvernement Ford rappelle que la distanciation physique demeure la principale consigne à respecter pour éviter une recrudescence de la transmission du coronavirus.

La région de Windsor-Essex reste la seule à ne pas être encore passée au niveau 2 puisque le nombre de cas demeure très élevé, entre autres dans des entreprises agricoles.