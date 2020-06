L’Ontario rapporte 178 nouveaux cas et 11 décès; réouverture des écoles en vue

TORONTO — L’Ontario a rapporté 178 nouveaux cas de COVID-19 vendredi, et 11 décès supplémentaires.

Ces statistiques portent le total de la province à 33 095 cas, en hausse de 0,5 pour cent par rapport à la veille.

Elle compte aussi un total de 2564 décès, et 28 250 patients rétablis — soit 246 de plus que la veille.

Le nombre de patients hospitalisés en raison de la COVID-19 est également passé de 351 à 331, et même si le nombre de patients aux soins intensifs est aussi en baisse, le nombre de personnes qui ont besoin d’un respirateur artificiel a augmenté de 60 à 65.

Environ 60 pour cent des nouveaux cas rapportés vendredi proviennent de trois régions qui n’ont pas encore atteint la deuxième phase de déconfinement: 56 à Toronto, 33 à Peel et 17 à Windsor-Essex.

D’autre part, l’Ontario devrait présenter son plan de réouverture des écoles en septembre.

Les écoles de la province sont fermées depuis le 13 mars, lorsque le gouvernement ontarien a décrété ses premières mesures de confinement pour freiner la propagation du coronavirus.

L’année scolaire s’est poursuivie à distance, et le ministre de l’Éducation ontarien, Stephen Lecce, avait promis un plan, d’ici la fin du mois, pour une réouverture sécuritaire des écoles en septembre. Il devrait le dévoiler vendredi, en compagnie du premier ministre Doug Ford.

Un rapport rédigé par des experts de l’hôpital SickKids de Toronto, qui a été diffusé cette semaine, a indiqué que les enfants ne transmettent pas aussi facilement que prévu la COVID-19.

Les directives de ces experts présentées au gouvernement en vue du déconfinement incluent des mesures de lavage des mains supplémentaires, un nettoyage accru du matériel et des conduits d’aération, et suggèrent d’offrir des classes à l’extérieur lorsque c’est possible de le faire — sans exiger que les enfants portent le masque et sans interdire les jeux qui enfreignent les directives de distanciation sociale.

D’autres régions de l’Ontario ont entamé vendredi la deuxième phase de déconfinement de la province, dont certains secteurs de la région métropolitaine de Toronto.

La deuxième phase de déconfinement comprend la réouverture des terrasses des restaurants, des salons de coiffure et des piscines.