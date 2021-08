L’Ontario rapporte 213 nouveaux cas de COVID-19 et 14 décès liés au virus

L’Ontario a rapporté jeudi 213 nouveaux cas de COVID-19 et 14 décès liés au virus.

Toutefois, 12 de ces décès sont survenus de février à mai. Ils ne sont signalés que maintenant qu’à la suite d’une révision des données.

Les unités de soins intensifs s’occupent de 110 patients, dont 77 qui nécessitent un respirateur.

Les données présentées jeudi s’appuient sur 23 494 tests.

La province indique que 58 213 doses de vaccin, dont 46 133 deuxièmes doses, ont été administrées depuis le précédent bilan, pour un total de 19,7 millions.

Selon l’Agence de la santé publique de l’Ontario, les personnes non vaccinées couraient, de la fin de juin à la fin de juillet, huit fois plus le risque d’être infectées par la COVID-19 que celles qui étaient adéquatement inoculées.

Les personnes âgées de 60 ans et plus non vaccinées couraient 15 fois plus le risque d’être hospitalisées.