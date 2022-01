L’Ontario rapporte 3439 hospitalisations liées à la COVID-19

TORONTO — L’Ontario rapporte samedi 3439 hospitalisations liées à la COVID-19, dont 597 patients en soins intensifs.

Il s’agit d’une baisse de 96 du nombre des hospitalisations et de deux du nombre de patients aux soins intensifs par rapport à la veille.

Les autorités recensaient 387 patients nécessitant d’un respirateur, le même nombre que vendredi.

Les autorités ont déploré 58 décès supplémentaires dus au virus.

Il y a eu 4855 nouveaux cas de COVID-19 signalés, mais le nombre réel est probablement plus élevé en raison d’une politique de dépistage restreinte, réservé maintenant à des clientèles prioritaires.

Près de 90 % des Ontariens âgés de cinq ans et plus ont reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19 et 83,5 % en ont reçu deux.

Le nombre d’Ontariens ayant reçu une dose de rappel s’élève à plus de 6,3 millions.