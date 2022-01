L’Ontario rapporte 4008 hospitalisations et 626 patients aux soins intensifs

TORONTO — L’Ontario signale 4008 hospitalisations liées à la COVID-19 et 626 patients dans des unités de soins intensifs.

Cela représente une augmentation par rapport aux 3861 hospitalisations et 615 personnes aux soins intensifs rapportées la veille, mais il faut préciser que tous les hôpitaux ne communiquent pas leurs données du week-end.

L’Ontario signale également 64 nouveaux décès mardi, dont certains sont survenus plus tôt ce mois-ci.

La province rapporte 3424 nouveaux cas de COVID-19 mardi, mais Santé publique Ontario rappelle que le nombre réel est plus élevé en raison des modifications apportées à la politique de dépistage de la province.

Onze écoles sont fermées pour des raisons opérationnelles mardi, contre 16 la veille.

Quatre-vingt-neuf pour cent des Ontariens âgés de cinq ans et plus ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19, et 83 % ont reçu deux doses.