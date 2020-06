L’Ontario rapporte 455 nouveaux cas de COVID-19 et 35 nouveaux décès

TORONTO — L’Ontario a signalé samedi 445 nouveaux cas de COVID-19, mais 68 d’entre eux ont été attribués à un retard de déclaration entre un laboratoire et les autorités de la santé publique.

Elle a aussi rapporté 35 décès.

La province a prolongé de 10 jours ses décrets d’urgence, notamment ceux interdisant aux gens de dîner dans les bars et restaurants et de se rassembler en groupes de plus de cinq personnes. Elle prolonge également jusqu’en septembre la suspension des délais de prescription et autres délais relatifs aux instances judiciaires.

Au cours de la dernière journée, pas moins de 23 105 tests ont été effectués. C’est la troisième journée consécutive que l’Ontario dépasse son objectif quotidien de 20 000 tests.

À Windsor, les hôpitaux locaux et les organisations de santé mèneront conjointement des tests massifs de dépistage de COVID-19 auprès de 8000 travailleurs migrants dans la région à partir de mardi.

Les autorités régionales ont annoncé samedi la mort d’un deuxième travailleur migrant de COVID-19. Un homme de 24 ans est décédé vendredi à l’hôpital régional de Windsor après avoir été admis lundi pour la première fois dans un autre hôpital. La famille de l’homme originaire du Mexique a été mise au courant.

Un autre travailleur étranger temporaire, arrivé au Canada en février et déclaré positif au virus le 21 mai, est décédé le week-end dernier dans la région de Windsor.

Environ 20 000 travailleurs migrants viennent chaque année en Ontario pour travailler dans des exploitations agricoles et dans des serres – bon nombre d’entre eux du Mexique, du Guatemala et des Caraïbes.

Des éclosions ayant frappé des dizaines de travailleurs migrants ont été signalées à Chatham-Kent, Windsor-Essex, dans la région de Niagara et dans le comté d’Elgin.

Les nouveaux cas signalés samedi portent le nombre total de cas en Ontario à 30 202, soit une augmentation de 1,5 % par rapport au total de la veille. Les données font aussi état de 2407 décès et 23 947 guérisons.

Le nombre de personnes hospitalisées avec COVID-19 a fortement chuté, passant de 749 à 673, tandis que le nombre de patients soins intensifs a légèrement diminué.