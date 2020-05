L’Ontario rapporte 477 nouveaux cas de COVID-19 et 63 décès

TORONTO — L’Ontario signale 477 nouveaux cas de COVID-19 et 63 décès supplémentaires.

Cela porte le nombre total de cas à 19 598, dont 1540 décès et 13 990 guérisons.

Le total représente une augmentation de 2,5 % comparativement à la veille.

Le nombre de personnes hospitalisées à cause de la COVID-19 et le nombre de personnes en soins intensifs ont chuté, mais le nombre de patients sous respirateur a augmenté.

Le cabinet du premier ministre Doug Ford a par ailleurs dit qu’il a brièvement visité son chalet le dimanche de Pâques, quelques jours après avoir exhorté les Ontariens à rester à la maison.

Une porte-parole a déclaré que le premier ministre s’était rendu seul à son chalet pour vérifier la plomberie en raison de rénovations en cours.

«Le matin du dimanche de Pâques, le premier ministre s’est rendu seul dans sa propriété familiale dans le nord pour vérifier la plomberie, car la propriété est en construction, et ce, depuis deux ans, a déclaré Ivana Yelich dans un communiqué. Il y a passé moins d’une heure et pendant son voyage, il ne s’est arrêté nulle part et il n’a interagi avec personne.»

M. Ford a livré un message, jeudi, de la part des maires de la «région des chalets», demandant aux visiteurs saisonniers de rester chez eux, même pendant le long week-end de mai.

Mais le message de M. Ford lui-même a été que si les gens devaient se rendre au chalet pour vérifier la plomberie ou le chauffage, ils ne devraient pas en profiter pour faire la fête tout le week-end.