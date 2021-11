L’Ontario rapporte 481 nouveaux cas de COVID-19 et un décès supplémentaire

TORONTO — L’Ontario signale mardi 481 cas de COVID-19 et un nouveau décès attribuable au virus.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a déclaré que 292 des nouveaux cas étaient des personnes non complètement vaccinées ou dont le statut vaccinal était inconnu, et que les 189 autres étaient des personnes complètement vaccinées.

Il y avait 139 patients aux soins intensifs en raison d’une maladie grave liée à la COVID-19, dont 82 sous ventilateurs.

La province indique que 88 % des résidants de l’Ontario âgés de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19 et 85 % ont reçu les deux doses.

La province a déclaré qu’à compter de mardi, Santé publique Ontario procéderait au séquençage du génome sur des échantillons de COVID-19 admissibles afin d’identifier de manière proactive de nouveaux variants viraux potentiels.

Une porte-parole de Mme Elliott a déclaré que l’agence modifiait sa stratégie de séquençage des échantillons de COVID-19, car presque tous les nouveaux cas sont désormais le variant Delta.