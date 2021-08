L’Ontario rapporte 531 nouveaux cas de COVID-19 et ajoute 17 décès à son bilan

L’Ontario signale jeudi 531 nouveaux cas de COVID-19 et 17 décès attribuables au virus, dont 15 décès survenus il y a plusieurs mois.

La province précise que ces décès sont signalés maintenant en raison d’un nettoyage des données.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a indiqué que 456 des nouveaux cas concernaient des personnes non vaccinées ou dont le statut vaccinal était inconnu.

Soixante-quinze des personnes infectées sont complètement vaccinées.

En date de jeudi matin, 176 patients étaient hospitalisés pour la COVID-19.

La province note que 82 % des Ontariens âgés de 12 ans et plus ont reçu une dose d’un vaccin contre la COVID-19 et que 74 % sont complètement vaccinés.