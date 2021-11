L’Ontario rapporte 598 nouveaux cas de COVID-19 et quatre décès supplémentaires

TORONTO — L’Ontario signale vendredi 598 nouveaux cas de COVID-19 et quatre décès attribuables au virus.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a déclaré que 376 des personnes infectées ne sont pas complètement vaccinées ou ont un statut vaccinal inconnu.

Elle a noté que 222 cas concernent des personnes entièrement vaccinées.

On compte 130 personnes aux soins intensifs en raison d’une maladie grave liée à la COVID-19, dont 72 sous respirateurs.

La province indique que 85 % des résidants âgés de 12 ans et plus ont reçu les deux doses d’un vaccin contre la COVID-19 et que 88 % ont obtenu au moins une injection.

Les chiffres sont rendus publics au moment où les dernières projections pandémiques de la Table consultative scientifique de l’Ontario COVID-19 sont sur le point d’être publiées.