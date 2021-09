L’Ontario rapporte 653 nouveaux cas de COVID019 et six décès supplémentaires

TORONTO — L’Ontario a rapporté dimanche 653 nouveaux cas de COVID-19 et six décès supplémentaires liés au virus.

Selon les autorités provinciales, trois de ces décès sont survenus au cours des 24 dernières heures. Les trois autres ont eu lieu il y a plus d’un mois et sont ajoutés au bilan après une révision des données, précisent les autorités.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a dit que 499 des infections les plus récentes concernaient des personnes qui ne sont pas complètement vaccinées ou dont le statut vaccinal est inconnu.

Il y a actuellement 198 personnes dans les hôpitaux ontariens, dont 177 aux soins intensifs. On comptait 127 patients ayant besoin d’un respirateur.

Mme Elliot a reconnu que les hôpitaux n’avaient pas tous rapporté leurs données au cours du week-end.

Elle a ajouté que 85,8% des Ontariens âgés de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin et 80,2% sont adéquatement inoculés.