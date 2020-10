L’Ontario rapporte 658 nouveaux cas de COVID-19 et 10 autres décès

TORONTO — L’Ontario a signalé dimanche 658 nouveaux cas de COVID-19 et cinq autres décès.

De ce nombre, 197 nouvelles infections ont été enregistrées à Toronto; 155, dans la région de Peel; 94, dans la région de York; et 70, à Ottawa.

Ces données sont en baisse par rapport à celles de la veille, qui faisaient état de 805 nouveaux cas et dix autres décès. Elles se basent toutefois sur l’analyse de près de 40 900 tests de déspistage, comparativement à 44 700.

Le bilan ontarien s’élève désormais à 64 371 infections, dont 55 371 guérisons et 3046 morts.

Face à la récente résurgence de COVID-19, certains restaurants du sud de l’Ontario ont décidé de ne plus accueillir de clients venant de l’extérieur dans leur salle à manger.

Ramshackle Industries, qui possède quatre bars et restaurants de Stratford, avait initialement mis en place cette politique lors de la réouverture de ses établissements en juin et l’avait ensuite graduellement assouplie.

La consigne est maintenant à nouveau en vigueur, tandis que les mesures sanitaires se resserrent dans les régions avoisinantes. Même si les touristes représentent «une énorme part» de sa clientèle, le propriétaire Jessie Votary dit vouloir prioriser la sécurité des employés.

D’autres établissements ont plus récemment emboîté le pas.

À Cobourg, à une heure de route de Toronto, The Ale House a annoncé mercredi que le service aux tables serait désormais réservé aux résidants locaux.

Le propriétaire Todd Oberholtzer explique la décision n’a été facile, mais qu’il a voulu protéger sa communauté qui compte beaucoup de personnes âgées et de travailleurs qui ont plus d’un emploi.

Des entreprises de tous genres ont dû s’adapter aux nouvelles restrictions imposées dans le cadre de la deuxième vague de COVID-19 pour composer avec les clients qui ont l’habitude de circuler librement dans le Grand Toronto.

Plus tôt cette semaine, les chaînes de centres d’entraînement L.A. Fitness et GoodLife Fitness ont demandé à leurs clients des régions de Toronto et de Peel de ne pas se rendre dans des gyms éloignés de chez eux.

À Stratford, M. Votary souligne que l’année s’annonce déjà brutale et que le fait de détourner quelques clients aura ultimement peu d’impact, tandis que la transmission communautaire ne ferait qu’empirer les choses.