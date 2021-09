L’Ontario rapporte 727 nouveaux cas de COVID-19 et huit décès

TORONTO — L’Ontario rapporte vendredi 727 nouveaux cas de COVID-19 et huit décès supplémentaires.

Les autorités signalent aussi que 193 patients occupaient un lit dans les unités de soins intensifs de la province. Parmi eux, on retrouve 108 personnes non vaccinées, 11 ayant reçu une dose de vaccin, 11 étant adéquatement vaccinées et 63 dont le statut vaccinal est inconnu.

On recense 173 nouveaux cas dans les écoles, dont 145 élèves.

Plus de 250 nouveaux cas sont des personnes âgées de 20 à 39 ans.

Ces données s’appuient sur plus de 36 800 tests.

Environ 86% des Ontariens admissibles ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19. Environ 80 % sont adéquatement vaccinés.