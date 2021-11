L’Ontario rapporte 741 nouveaux cas de COVID-19 et trois décès supplémentaires

L’Ontario rapporte dimanche 741 nouveaux cas de COVID-19 et trois décès supplémentaires.

Le bilan présenté dimanche représente une légère hausse par rapport à la veille. C’est la quatrième journée d’affilée que le nombre de nouveaux cas dépasse les 700.

Selon la ministre de la Santé Christine Elliot, 410 nouveaux cas n’étaient pas adéquatement vaccinés ou dont le statut vaccinal n’était pas connu.

Elle a signalé que 107 personnes étaient hospitalisées et 135 autres aux soins intensifs. Les hôpitaux ne rapportent pas de données pendant le week-end.

Le Canada devait recevoir dimanche la première livraison du vaccin pour les enfants âgés de 5 à 11 ans. Santé Canada a autorisé vendredi l’utilisation du vaccin mis au point par Pfizer-BioNtech.

Plusieurs agences régionales disent souhaiter commencer la campagne de vaccination auprès des enfants dès la semaine prochaine, mais attendent toujours d’obtenir des précisions avant de permettre la prise de rendez-vous.

Les données révèlent que près de 89% des Ontariens âgés de 12 et plus avaient reçu au moins une dose de vaccin et près de 86% étaient adéquatement inoculés.