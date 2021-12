L’Ontario rapporte 887 nouveaux cas de COVID-19 et trois décès attribuables au virus

TORONTO — L’Ontario signale lundi 887 nouveaux cas de COVID-19, ainsi que trois nouveaux décès dus au virus.

Cela représente une augmentation comparativement aux 788 nouveaux cas quotidiens il y a une semaine et porte la moyenne sur sept jours à 940.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a déclaré que 397 des nouveaux cas sont des personnes qui ne sont pas complètement vaccinées, qui représentent 23,3 % de la population de l’Ontario. Soixante-quatre cas sont des personnes dont le statut vaccinal n’est pas connu.

La ministre a ajouté que 168 personnes se trouvaient dans des unités de soins intensifs en raison de la COVID-19, bien que tous les hôpitaux ne communiquent pas des chiffres mis à jour le week-end.

Les données de la santé publique indiquent qu’il y a maintenant eu au moins 13 cas du nouveau variant Omicron confirmés en Ontario.

La province dit qu’un peu plus de 90 % des Ontariens de 12 ans et plus ont reçu une dose d’un vaccin contre la COVID-19, et que 87,3 % en ont reçu deux.

Mme Elliott affirme que 21% des enfants de cinq à 11 ans ont reçu une dose d’un vaccin pédiatrique contre la COVID-19.