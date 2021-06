L’Ontario rapporte 914 nouveaux cas de COVID-19 et 19 décès

TORONTO — L’Ontario rapporte 914 nouveaux cas de COVID-19, vendredi, et 19 décès supplémentaires liés au coronavirus.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a précisé que 214 nouveaux cas ont été recensés à Toronto, 169 dans la région de Peel et 69 dans les environs de Durham.

Ailleurs dans la province, 59 nouveaux cas ont été dépistés à Hamilton et 57 autres sur le territoire de l’unité sanitaire de Porcupine.

Toujours selon les données du ministère de la Santé, 687 patients sont hospitalisés en raison de la COVID-19, dont 522 dans une unité de soins intensifs et 357 sous respirateur.

Les nouvelles infections ont été dépistées parmi un total de 32 300 analyses de tests.

En matière de vaccination, l’Ontario indique avoir administré 168 322 doses depuis le bilan de la veille. Ce sont maintenant plus de 9,6 millions de doses de vaccin contre la COVID-19 qui ont été inoculées.

Par ailleurs, dès vendredi, plus de gens seront admissibles à recevoir leur deuxième dose plus rapidement que prévu.

Dès maintenant, les personnes de 70 ans et plus qui ont reçu un vaccin à ARN messager le 18 avril, ou plus tôt, peuvent prendre rendez-vous pour recevoir leur dose de rappel dans une pharmacie ou un établissement de soins primaires. À compter de lundi, il sera aussi possible de s’inscrire sur la plateforme du gouvernement.

La province affirme procéder à ce changement parce qu’elle s’attend à une hausse de l’approvisionnement en vaccins au cours des prochains mois. Elle s’attend d’ailleurs à ce que les opérations s’accélèrent davantage dans la distribution des deuxièmes doses.

Au départ, les personnes vaccinées une première fois devaient recevoir leur seconde dose quatre mois plus tard, mais la province a décidé de réduire ce délai.

Les personnes de 80 ans et plus étaient déjà admissibles à obtenir un rendez-vous devancé depuis quelques jours.

De plus, à partir de ce vendredi, les Ontariens ayant reçu une première dose du vaccin Oxford-AstraZeneca ont maintenant le choix de recevoir une deuxième dose du même produit ou d’obtenir un vaccin à ARN messager comme les produits fabriqués par Pfizer-BioNTech ou Moderna.

Les gens ayant reçu le vaccin d’AstraZeneca il y a 12 semaines ou plus peuvent aussi obtenir un rendez-vous en pharmacie pour leur deuxième dose.