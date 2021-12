L’Ontario rapporte plus de 1000 nouveaux cas de COVID-19

TORONTO — L’Ontario signale plus de 1000 nouveaux cas de COVID-19 pour la première fois en plus de six mois.

La province enregistre 1031 nouveaux cas et quatre décès supplémentaires.

La dernière fois que le nombre quotidien de cas a été supérieur à 1000 en Ontario remonte au 30 mai, lorsque 1033 personnes avaient été déclarées positives au virus.

La moyenne sur sept jours des nouveaux cas se situe désormais à 866, contre 711 il y a une semaine.

Les données provinciales indiquent que 469 des nouveaux cas de vendredi concernent des personnes qui ne sont pas complètement vaccinées, tandis que 61 ont un statut vaccinal inconnu et 429 sont complètement vaccinées.

Elles montrent que 84,2 % des Ontariens âgés de cinq ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, et que 80,5 % en ont reçu deux.

La grande majorité des cas de COVID-19 en Ontario ont été identifiés comme étant le variant Delta.

Jeudi, on comptait six cas confirmés du variant Omicron.