L’Ontario rapporte plus de 700 nouveaux cas pour une troisième journée d’affilée

TORONTO — L’Ontario signale 729 nouveaux cas de COVID-19 au lendemain de l’annonce par Santé Canada qu’elle avait autorisé l’utilisation d’un vaccin pour les enfants.

La province dépasse les 700 nouveaux cas pour une troisième journée d’affilée. La veille, elle en a ait signalé 793.

La ministre de la Santé Christine Elliot a indiqué que la maladie avait provoqué l’hospitalisation de 238 personnes, dont 215 n’étaient pas vaccinées ou dont le statut vaccinal était inconnu.

Les autorités ont aussi déploré les décès de cinq autres personnes liés au coronavirus.

Selon les données provinciales, 89 % des Ontariens âgés de 12 et plus ont reçu une première dose de vaccin et près de 86 % en ont reçu deux.

Santé Canada a autorisé l’utilisation du vaccin de Pfizer-BioNTech chez les enfants de 5 à 11 ans.

L’Ontario s’attend à recevoir dès dimanche soir les premières doses de ce vaccin. La campagne de vaccination auprès des enfants s’amorcera la semaine prochaine.

La majorité des unités de santé disent attendre plus d’informations avant de lancer la prise de rendez-vous.