L’Ontario rapporte samedi 744 nouveaux cas, 24 morts et près de 173 000 vaccinations

TORONTO — L’Ontario rapporte 744 nouveaux cas de COVID-19 et 24 décès liés au virus samedi.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a précisé que 181 nouveaux cas étaient recensés à Toronto, 123 dans la région avoisinante de Peel, 51 dans la région de Waterloo et 31 dans la région de Durham. De plus, elle note 61 cas additionnels à Hamilton et 48 dans la région du Bureau de santé Porcupine.

La ministre a ajouté que 625 personnes sont présentement hospitalisées en raison de la COVID-19. On compte 516 patients aux soins intensifs, dont 362 sous respirateur artificiel.

Les données de la journées s’appuient sur plus de 27 800 tests complétés.

La province a aussi fait le point sur son bilan de vaccination: 172 855 doses ont été administrées depuis vendredi. Au total, 9,8 millions de doses ont été injectées en Ontario.