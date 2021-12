L’Ontario recense 8825 nouveaux cas, en léger recul par rapport aux jours précédents

TORONTO — Le médecin-hygiéniste en chef de l’Ontario doit délivrer de nouvelles directives sur les tests COVID-19 et la gestion des cas tandis que la province a enregistré un autre important bilan quotidien d’infections propulsé par le variant Omicron.

Le Dr Kieran Moore doit tenir une conférence de presse virtuelle mardi en début d’après-midi.

M. Moore avait promis de nouvelles directives après que les bureaux de santé publique locaux ont signalé une pression sur les ressources de dépistage et de recherche des contacts, indiquant dans certains cas aux habitants dont le test est positif d’informer eux-mêmes leurs proches contacts.

Les Ontariens ont également signalé des problèmes d’accès aux tests en temps opportun au cœur de la propagation du variant hautement contagieux Omicron qui est maintenant dominant dans la province.

La conférence de presse de M. Moore doit avoir lieu après que l’Ontario a signalé 8825 nouveaux cas de COVID-19 mardi, une légère baisse par rapport aux jours précédents.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a déclaré que 187 personnes étaient aux soins intensifs en raison de la COVID-19 et qu’un total de 491 personnes étaient hospitalisées.

Mme Elliott a relayé les chiffres sur Twitter, mais les sites web du gouvernement n’ont pas publié un bilan mis à jour de décès liés au virus.

L’Association des hôpitaux de l’Ontario a dévoilé des données montrant que 108 patients gravement malades à cause de la COVID-19 étaient sous respirateurs, avec 24 adultes admis dans ces unités lundi.

Les experts de la santé ont averti que le nombre réel de cas de COVID-19 serait probablement beaucoup plus élevé, car un certain nombre d’hôpitaux et de centres ne sont plus en mesure de répondre à la demande pour des tests.

Le ministre des Soins de longue durée, Rod Phillips, doit également faire une annonce mardi.