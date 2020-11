L’Ontario recense plus d’un millier de nouveaux cas de COVID-19 mardi

TORONTO — L’Ontario signalait mardi 1050 nouveaux cas de COVID-19 et 14 décès supplémentaires liés au coronavirus.

Plus précisément, 408 nouveaux cas avaient été recensés à Toronto, 212 dans la région de Peel, 86 dans la région de Halton, 76 dans la région de York et 57 dans la région de Durham. Les mesures plus strictes devraient expirer à la fin de cette semaine pour Toronto, Peel et Ottawa, et le gouvernement de Doug Ford envisage d’établir un cadre pour permettre aux entreprises qui ont été fermées de rouvrir.

L’Ontario affirme avoir effectué près de 25 300 tests depuis son dernier rapport quotidien. Les derniers chiffres portent le bilan total de cas dans la province à 78 705, ce qui comprend 3166 décès et 67 244 cas considérés comme résolus.

Par ailleurs, les autorités ont indiqué mardi que 35 personnes avaient été déclarées positives dans le cadre d’une éclosion sur une ferme du sud-ouest de l’Ontario. La santé publique a affirmé que les cas étaient liés à des logements pour les travailleurs d’une ferme à Bayham. Selon l’agence de santé publique locale, une personne a été admise à l’hôpital vendredi pour des symptômes de la COVID-19 et y est restée après avoir été déclarée positive.

Les autorités indiquent qu’un total de 157 personnes, y compris celles vivant ensemble à la ferme et leurs contacts étroits, ont été testées. On attend les résultats pour déterminer si d’autres cas sont liés à cette éclosion spécifique.

D’autre part, la Ville d’Aylmer a déclaré l’état d’urgence en prévision d’une «marche antimasque pour la liberté» qui doit avoir lieu samedi. La mairesse Mary French a mis la ville de près de 7500 habitants en état d’alerte en raison de l’agitation potentielle et de possibles perturbations de services.

Mme French a déclaré dans un communiqué que l’état d’urgence traduisait la gravité de la situation et aiderait la municipalité à obtenir du financement qui pourrait être nécessaire. Elle a également souligné que la déclaration d’état d’urgence pourrait aider les résidants à faire une réclamation aux assurances, si nécessaire.