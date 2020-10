L’Ontario reçoit les premiers tests rapides; date de livraison inconnue au Québec

OTTAWA — Les autorités canadiennes de la santé publique disent que les premiers tests de dépistage rapides ont été envoyés en Ontario, et ce, même si le Québec a davantage de cas déclarés.

Vendredi, le premier ministre Justin Trudeau a indiqué que le Canada avait reçu des «centaines de milliers» de tests rapides de la pharmaceutique Abbott qui sont en cours de distribution à l’échelle du pays. Deux camions transportant des tests sont déjà arrivés en Ontario, a-t-il dit.

Dr Howard Njoo, sous-administrateur de l’Agence de la santé publique du Canada, n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi la province avait obtenu des tests en priorité.

«Avec ce qui se passe sur le terrain, en Ontario, on a décidé d’envoyer la première livraison des tests rapides en Ontario. Mais c’est sûr qu’avec les autres livraisons, il y aura (…) assez de tests rapides pour toutes les provinces et territoires», a-t-il dit en conférence de presse.

Selon la formule négociée avec les provinces et territoires, Ottawa gardera 20 % des tests rapides en réserve pour les urgences et les éclosions au pays et les 80 % qui restent seront distribués au prorata de la population canadienne.

Le gouvernement du Québec dit s’attendre à recevoir 62 900 tests rapides d’Abbott, mais la date de livraison est encore inconnue. Il ne sait pas non plus qui y aura accès en priorité.

«Le ministère de la Santé a mis en place un comité d’experts afin de déterminer la façon et les lieux où seront utilisés et déployés ces tests. Nous communiquerons les avancées dès que possible», a écrit Marjaurie Côté-Boileau, attachée de presse du ministre de la Santé du Québec, dans un courriel.

Du côté d’Ottawa, on affirme que la distribution fort attendue de ces tests rapides se déroule en temps réel et qu’il est difficile de prévoir quand les Canadiens pourront commencer à les utiliser.

«On n’est pas exactement au courant des détails logistiques, mais c’est sûr qu’on attend les livraisons dans les jours et les semaines suivantes parce qu’il y a des millions et des millions de tests de dépistage qui vont arriver au Canada», a ajouté Dr Njoo.

Un premier vaccin canadien et québécois?

Le gouvernement fédéral espère qu’une première entreprise canadienne puisse développer un vaccin contre la COVID-19.

Il investira jusqu’à 173 millions $ dans l’entreprise Medicago, de Québec, pour qu’elle puisse développer son potentiel vaccin et mettre sur pied une installation de production à Québec. Il réserve par le fait même 76 millions de doses au cas où les tests s’avèreraient concluants.

«On est très fiers que la première compagnie canadienne qui puisse développer un vaccin contre la COVID-19 soit dans la grande région de Québec», s’est réjoui le président du Conseil du Trésor Jean-Yves Duclos, qui représente la circonscription de Québec.

Le gouvernement fédéral va également consacrer plus de 41 millions $ pour d’autres candidats-vaccins au pays. De cette somme, 18,2 millions $ iront à l’entreprise Precision NanoSystems, de Vancouver.

Le Canada a déjà des ententes de principe avec plusieurs fabricants pour l’élaboration d’un futur vaccin. Jusqu’à maintenant, trois d’entre eux — ceux d’AstraZeneca, de Moderna et de Pfizer — sont au stade de demande d’autorisation par Santé Canada.