L’Ontario recommande le port du masque dans les transports en commun

TORONTO — L’Ontario recommande aux passagers de porter des masques dans les transports en commun pour lutter contre la propagation de la COVID-19.

La province invite également les usagers à pratiquer la distanciation physique et le lavage des mains, prône l’installation de barrières entre les conducteurs et les passagers en plus d’un nettoyage fréquent des véhicules.

Shelley Carroll, membre du conseil d’administration de la Toronto Transit Commission (TTC), a indiqué que les masques seront obligatoires dans les transports en commun.

Elle a également déclaré à la chaîne de télévision CP24 que la TTC offrira initialement des masques aux usagers qui n’en auront pas.

La recommandation sur le masque survient au moment où la province publie des conseils de sécurité pour les agences de transport en commun, alors que l’économie commence à rouvrir et que les gens retournent au travail.

La ministre des Transports, Caroline Mulroney, a déclaré que les lignes directrices ont été conçues en consultation avec les autorités de la santé et des transports en commun.