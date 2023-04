L’Ontario recommande une dose de rappel du vaccin COVID pour les personnes à risque

TORONTO — Le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario recommande aux personnes plus à risque de développer une forme sévère de la maladie d’aller chercher une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 ce printemps.

Selon le Dr Kieran Moore, les groupes plus à risque sont les personnes des 65 ans et plus, les femmes enceintes, les résidents des centres de soins de longue durée et ceux des résidences pour aînés.

À cette liste s’ajoutent les personnes de 18 ans et plus qui sont immunosupprimées, ainsi que les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis âgés de 55 ans et plus.

Le Dr Moore a donc recommandé aux personnes appartenant à ces groupes de prendre un rendez-vous pour recevoir une dose de rappel ce printemps, si leur dernière dose ou leur dernière infection remonte à au moins six mois.

Santé Canada indique que les personnes âgées de cinq ans et plus qui n’ont pas reçu de dose de rappel depuis le 1er septembre sont aussi invitées à le faire si leur dernière infection remonte à au moins six mois.

Le mois dernier, le Dr Moore a publié un rapport soulignant la nécessité pour l’Ontario de maintenir un état de préparation en matière de santé publique en prévision de futures pandémies.