L’Ontario réduit l’intervalle entre les deux doses de vaccin

TORONTO — L’Ontario raccourcit l’intervalle entre les deux doses du vaccin contre la COVID-19, en commençant dès la semaine prochaine avec les adultes de 80 ans et plus.

Le gouvernement explique qu’il est en mesure de devancer le calendrier de vaccination parce que 65 % de tous les adultes ont reçu au moins une dose de vaccin et que l’Ontario compte maintenant sur un approvisionnement régulier de doses.

L’Ontario administrait jusqu’ici les deux doses à quatre mois d’intervalle, à quelques exceptions près. Le gouvernement affirme maintenant que cet intervalle pourrait être aussi court que 28 jours pour les vaccins de Pfizer-BioNTech et de Moderna dans les mois à venir, en fonction de l’approvisionnement.

Ceux qui avaient reçu une première injection du vaccin d’Oxford-AstraZeneca se verront proposer une deuxième dose après 12 semaines, plutôt que 16, mais ils pourraient aussi recevoir un vaccin différent, en fonction des futures directives fédérales.

Le déplacement de la deuxième dose est facultatif et les Ontariens conserveront leur rendez-vous d’origine s’ils ne réservent pas à nouveau pour devancer leur deuxième dose.

Les Ontariens de 80 ans et plus pourront commencer à réserver leur deuxième dose la semaine prochaine, tandis que ceux de 70 ans et plus seront admissibles à une deuxième injection dans la semaine du 14 juin. Ensuite, les Ontariens deviendraient admissibles à une deuxième dose en fonction du moment où ils ont reçu leur première. Ainsi, les personnes de 12 à 25 ans deviendront admissibles début août.

Le gouvernement ontarien prévoit par ailleurs d’administrer la première dose à une majorité de jeunes de 12 à 17 ans le mois prochain, avec une deuxième dose prévue au mois d’août, afin que le plus d’adolescents possible soient complètement vaccinés à la rentrée scolaire au secondaire.

Les équipes de vaccination prévoient également de commencer lundi à offrir des vaccins aux adolescents de 31 communautés des Premières Nations accessibles par avion ainsi qu’à Moosonee, dans le nord de l’Ontario.

Le calendrier de deuxièmes doses est basé sur les expéditions confirmées à l’heure actuelle; les responsables ontariens précisent que cette opération pourrait être accélérée si l’offre de vaccins devait augmenter.

L’Ontario signalait vendredi 1273 nouveaux cas de COVID-19 et 14 autres décès liés au virus. Ces données sont basées sur près de 40 900 tests terminés.

De ces 1273 nouveaux cas, 269 étaient recensés à Toronto, 268 dans sa banlieue de Peel et 101 à Ottawa. Le ministère de la Santé indique que 1023 personnes sont hospitalisées, dont 645 aux soins intensifs et 458 sous respirateur.