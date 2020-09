L’Ontario rendra publics les cas de COVID-19 dans les écoles, dit Doug Ford

TORONTO — Le premier ministre ontarien Doug Ford a déclaré que son gouvernement rapporterait publiquement tous les cas de COVID-19 dans les écoles de la province.

M. Ford a estimé que les parents devraient être mis au courant des établissements où se produisent les éclosions, tout en indiquant qu’il faudrait du temps pour organiser le partage de ces informations.

En vertu des lignes directrices provinciales actuelles, les écoles sont tenues de signaler les cas de COVID-19 aux parents, en ligne ou par une lettre.

M. Ford affirme que la province communiquera les statistiques relatives aux écoles tout comme elle dévoile le nombre de cas dans les foyers de soins de longue durée. Il n’a pas dit quand la province commencerait à communiquer ces données, soulignant que les écoles viennent à peine de rouvrir cette semaine.

L’opposition néo-démocrate a demandé au gouvernement de rendre publics les détails des éclosions dans les écoles de la province plutôt que de laisser les divulgations aux écoles ou aux conseils scolaires.

Le virus a déjà fait surface dans une école primaire d’Oakville, selon la directrice de l’établissement. Gail McDonald a déclaré dans une lettre aux parents qu’un membre du personnel de l’école publique Oodenawi avait été déclaré positif à la COVID-19 quelques jours à peine avant le retour des élèves en classe. L’école a été informée du test positif lundi, a-t-elle ajouté.

Mme McDonald a indiqué que l’individu était présent à l’école la semaine dernière et qu’aucun élève n’avait été exposé au virus. Le personnel ayant eu des contacts étroits avec cette personne a reçu l’ordre de la santé publique de se mettre en isolement pendant 14 jours. La directrice a déclaré qu’une attention accrue avait été portée à la désinfection des lieux avant la réouverture, mardi.

En vertu des directives provinciales, toutes les écoles sont tenues de divulguer les cas de COVID-19 aux parents tout en protégeant la vie privée des personnes infectées.

L’Ontario a signalé 149 nouveaux cas de COVID-19 mercredi, mais aucun nouveau décès lié au virus. Il y a également eu 136 cas considérés comme guéris au cours des dernières 24 heures.

Le nombre total de cas en Ontario s’élève maintenant à 43 685, ce qui comprend 2813 décès et 39 332 personnes considérées comme guéries.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a indiqué que 28 des 34 bureaux de santé publique de la province signalaient cinq nouveaux cas ou moins. Elle a affirmé que Toronto signalait mercredi 50 nouveaux cas, et que Peel et Ottawa recensaient respectivement 41 et 16 nouveaux cas.