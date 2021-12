L’Ontario repasse au-dessus de la barre des 3000 nouveaux cas de COVID-19

La nouvelle vague continue de prendre de l’ampleur en Ontario alors que la province est remontée au-dessus des 3000 nouveaux cas, vendredi.

Plus précisément, ce sont 3124 nouveaux cas qui ont été signalés, en plus de cinq décès supplémentaires liés au virus. Il s’agit du plus grand nombre de cas dépistés en une seule journée depuis le début du mois de mai dernier.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, souligne que 874 cas concernent des personnes qui n’étaient pas adéquatement vaccinées. Une autre portion de 130 cas concerne des personnes dont le statut vaccinal est inconnu.

On recense 358 patients hospitalisés en raison de la COVID-19, a indiqué la ministre Elliott, dont 273 patients qui n’étaient pas précédemment vaccinés à deux doses ou dont on ignore le statut. On retrouve 157 patients dans des unités de soins intensifs.

Le groupe d’experts scientifiques chargés de conseiller le gouvernement a déclaré jeudi que la province devait rapidement imposer des mesures de coupe-circuit afin de casser la nouvelle vague, fortement alimenté par le variant Omicron.

Les Ontariens ont été fort nombreux à se ruer vers les centres de vaccination et les lieux de distribution de tests de dépistage rapide, deux éléments clés du plan de lutte contre le variant Omicron. La demande a malheureusement largement dépassé l’offre dans les deux cas.

Si les pharmacies ont pu commencer à offrir une troisième dose à tous les adultes qui le désirent, l’association des pharmaciens a appelé la population à revoir ses attentes puisqu’il n’est pas assuré que toute personne pourra effectivement recevoir sa dose en passant la porte d’une pharmacie.

Des problèmes d’approvisionnement ont aussi poussé plusieurs pharmaciens à vacciner seulement sur rendez-vous afin d’éviter le chaos des longues files d’attente.