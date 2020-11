L’Ontario repasse sous la barre des 1000 nouveaux cas de COVID-19 mercredi

TORONTO — L’Ontario signalait mercredi 987 nouveaux cas de COVID-19 et 16 nouveaux décès liés au coronavirus. On signale aussi une éclosion spécifique liée à des noces.

Ces nouveaux chiffres portent le bilan provincial à 79 692 cas, dont 3182 décès et 68 189 cas considérés comme résolus. Parmi les nouveaux cas rapportés mercredi, 319 ont été enregistrés à Toronto, 299 dans la région de Peel, 85 dans la région de York et 62 dans la région de Durham. La province affirme avoir effectué près de 28 600 tests depuis le dernier rapport quotidien.

Le gouvernement de Doug Ford a annoncé mardi un système à paliers, avec code de couleurs, pour la gestion des mesures de santé publique et des restrictions. Le système est destiné à fournir un cadre précis pour assouplir les restrictions supplémentaires qui avaient été imposées à quatre «zones chaudes» et qui devraient expirer cette semaine.

Par ailleurs, les responsables de la santé publique affirment mercredi que 16 cas ont été liés à un mariage célébré dans un établissement de la région de Waterloo. Le bureau régional de la santé publique n’a pas précisé la date des noces ni l’établissement qui a accueilli le rassemblement.

Les autorités affirment que la plupart des personnes infectées ne sont pas de la région. Le docteur Ryan Van Meer, médecin hygiéniste adjoint de la région, indique que son bureau tente de rejoindre tous ceux qui auraient été en contact avec des personnes déclarées positives.

Enfin, une école de la région de York a dû fermer après que six élèves et trois membres du personnel ont été déclarés positifs. Le conseil scolaire a expliqué que l’école avait eu du mal à trouver des remplaçants pour les enseignants mis en isolement. L’école publique Elder’s Mills, à Vaughan, a donc fermé ses portes lundi et devrait rouvrir le 11 novembre. Les élèves passeront à l’enseignement à distance, pendant que les enseignants sont en isolement.

On signale actuellement des éclosions ou des cas de COVID-19 dans sept écoles de la région de York. Une éclosion est déclarée dans une école lorsque deux cas ou plus sont confirmés sur une période de 14 jours, dont au moins un cas possiblement acquis à l’école.