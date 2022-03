L’Ontario revoit l’enseignement des sciences à l’élémentaire

TORONTO — L’Ontario révise son programme de sciences à l’école élémentaire, y compris une nouvelle section impliquant l’apprentissage pratique des technologies émergentes, de l’ingénierie et du codage.

Le gouvernement ontarien explique que depuis la dernière mise à jour du programme, en 2007, de nombreux progrès ont été réalisés dans le secteur des sciences et de la technologie.

Le nouveau programme entrera en vigueur en septembre prochain. Il y aura également un nouveau cours de sciences «décloisonné» de 9e année qui comprend l’exploration des carrières dans le domaine des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM), et les métiers spécialisés connexes.

Les responsables affirment que ce nouvel «apprentissage STIM» permettrait par exemple que des élèves de 6e année puissent concevoir et tester des dispositifs comme des machines volantes, et que des élèves de 8e année puissent concevoir un système qui reproduit un tapis roulant.

De plus, les élèves appliqueront des compétences en codage, qui ont récemment été ajoutées au programme de mathématiques du primaire. Ils en apprendront aussi davantage sur la protection de l’environnement, une nouvelle section dans laquelle les élèves envisageront des solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le nouveau programme met également à jour les sections existantes telles que les systèmes de vie, la matière et l’énergie, les structures et les mécanismes, et les systèmes terrestres et spatiaux.

Les responsables affirment que 130 «attentes» ont été supprimées du programme actuel pour faire place au nouveau matériel. Mais ils affirment que cette réforme élimine les redondances dans le programme précédent et qu’aucun apprentissage important ne sera perdu.