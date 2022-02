L’Ontario signalait 1403 hospitalisations mercredi, en baisse de 147

TORONTO — L’Ontario signalait mercredi 1403 hospitalisations liées à la COVID-19 et 364 patients aux soins intensifs.

Depuis la veille, il s’agit de légères baisses de 147 hospitalisations et de 20 patients aux soins intensifs. Le gouvernement a signalé par ailleurs 46 décès supplémentaires liés au virus.

On signalait 2532 nouveaux cas de COVID-19 en Ontario, bien que la Santé publique rappelle que le nombre réel est probablement plus élevé, en raison des limites d’accès aux tests PCR, réservés à des clientèles prioritaires.

Le gouvernement ontarien ne signale pas les cas de COVID-19 dans les écoles, mais on indique que trois établissements étaient fermés mardi «en raison d’éclosions ou de considérations opérationnelles»; il y en avait quatre la veille.

Le gouvernement affirme que 85 % des Ontariens âgés de cinq ans et plus ont reçu deux doses d’un vaccin et 89 % ont eu au moins une dose.

À Toronto, le maire a déclaré mercredi que les employés municipaux pourraient revenir au bureau à compter de la semaine prochaine. John Tory indique que les services en personne seront offerts à partir de mardi à l’hôtel de ville et dans les quatre centres civiques de la métropole.

Le maire Tory espère que cette décision donnera l’exemple et attirera plus de travailleurs au centre-ville, qui a été très calme pendant la pandémie. Il encourage les Torontois à revenir dans les commerces, y compris les restaurants, pour aider l’économie à rebondir.