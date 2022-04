L’Ontario signalait jeudi 1626 hospitalisations liées à la COVID-19, en baisse de 36

TORONTO — L’Ontario signalait jeudi 1626 hospitalisations liées à la COVID-19, une baisse de 36 par rapport à la veille.

La province signale également 207 patients COVID-19 aux soins intensifs, comparativement à 203 mercredi.

L’Ontario a aussi enregistré 19 décès supplémentaires dus au virus.

On enregistrait jeudi 5038 nouveaux cas de COVID-19, mais le gouvernement précise que ce bilan est beaucoup plus élevé jeudi parce qu’on a ajouté des cas qui n’avaient pas été signalés au cours des derniers jours, en raison de la dégradation des services dans son système de gestion des cas et des contacts. L’accès aux tests de dépistage PCR est également limité aux clientèles prioritaires.

Selon le directeur scientifique du comité d’experts qui conseille le gouvernement sur la COVID-19, la surveillance des eaux usées suggère que l’Ontario connaît plutôt entre 100 000 et 120 000 nouvelles infections chaque jour.

Le taux de positivité des tests de dépistage était de 18,3 % jeudi.

Par ailleurs, près de 23 % des foyers de soins de longue durée de l’Ontario signalaient une éclosion active de COVID-19 jeudi.