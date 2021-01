TORONTO — L’Ontario signalait jeudi 2632 nouveaux cas de COVID-19 et 46 autres décès liés au virus.

Un problème technique dans la collecte des données en début de semaine a été résolu, ce qui ajoute au bilan quotidien 102 cas à Toronto.

Des 2632 nouveaux cas, 897 ont été recensés à Toronto, 412 dans la banlieue de Peel et 245 dans celle de York. On compte aussi 162 autres cas à Ottawa et 118 dans la région de Waterloo.

L’Ontario rapporte que près de 70 300 tests ont été effectués depuis la dernière mise à jour quotidienne.

La province affirme que 15 899 doses de vaccins ont été administrées depuis le dernier rapport quotidien.

Jusqu’ici, 253 817 doses ont été administrées en Ontario.

Les autorités indiquent que 2990 nouveaux cas de coronavirus ont été résolus depuis la dernière mise à jour quotidienne. Au total, 247 564 Ontariens ont contracté le coronavirus depuis le début de la pandémie; 215 887 cas ont été résolus et 5614 personnes sont mortes.