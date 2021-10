L’Ontario signalait jeudi 413 nouveaux cas de COVID-19 et quatre décès dus au virus

TORONTO — L’Ontario a signalé jeudi 413 nouveaux cas de COVID-19 et quatre décès dus au virus.

Le ministère de la Santé précise que les deux tiers des nouveaux cas concernaient des personnes qui ne sont pas complètement vaccinées ou dont le statut vaccinal est inconnu. Le gouvernement souligne que 161 personnes étaient jeudi aux soins intensifs avec une maladie grave liée à la COVID, dont 107 sous respirateurs.

On rappelle que 87 % des Ontariens de 12 ans et plus ont reçu une dose d’un vaccin et 83 % ont reçu les deux doses.

Par ailleurs, les associations de gens d’affaires s’attendent à une forte adhésion à la nouvelle application utilisée pour vérifier la preuve vaccinale des clients, mais certains commerçants aimeraient un soutien financier du gouvernement pour couvrir les coûts supplémentaires qui sont associés à cette nouvelle opération.

L’application, qui permet la lecture numérique du code QR, a été mise à la disposition des entreprises à la fin de la semaine dernière. Le gouvernement ontarien affirme qu’elle a été téléchargée plus de 896 000 fois.

Ryan Mallough, de la Fédération de l’entreprise indépendante de l’Ontario, s’attend à une forte utilisation de l’application, car les commerçants craignaient que leur personnel ait à vérifier des preuves vaccinales douteuses. Un porte-parole de Restaurants Canada a aussi indiqué que les commentaires sur l’application étaient généralement positifs.

Ces deux associations, ainsi que la Chambre de commerce de l’Ontario, souhaitent toutefois davantage de financement pour soutenir les entreprises qui mettent en œuvre le système. M. Mallough indique par exemple que des commerçants aimeraient qu’on les aide à acheter des téléphones intelligents pour lire les codes QR, plutôt que d’utiliser le téléphone personnel d’un employé ou du propriétaire.