TORONTO — L’Ontario signalait jeudi 587 nouveaux cas de COVID-19 et six nouveaux décès.

Le ministère de la Santé précise que 72 % de ces cas concernent des personnes qui ne sont pas complètement vaccinées ou dont le statut vaccinal est inconnu.

On comptait jeudi 149 personnes aux soins intensifs en raison de la COVID-19. Parmi elles, on compte 92 % de patients qui ne sont pas complètement vaccinés ou dont le statut vaccinal est inconnu. On a signalé par ailleurs 121 nouveaux cas liés aux écoles, dont 106 chez les élèves et 15 chez le personnel. Près de 82 % des Ontariens admissibles sont complètement vaccinés et 86,7 % ont reçu au moins une dose.

Le médecin-hygiéniste en chef de l’Ontario devrait publier jeudi après-midi ses recommandations pour se réunir en toute sécurité pour l’Action de grâces, en fin de semaine, et pour passer l’Halloween, à la fin du mois.

Plus tôt cette semaine, le docteur Kieran Moore avait déjà indiqué qu’il serait «tout à fait approprié» de célébrer l’Action de grâces à l’intérieur, sans masque, avec des gens pleinement vaccinés. S’il y a une combinaison de personnes vaccinées et non vaccinées, toutefois, les participants pourraient envisager de garder le masque à l’intérieur, en particulier pour protéger les personnes âgées ou celles souffrant de maladies chroniques, avait indiqué le docteur Moore.

En Ontario, les limites de rassemblement de 100 personnes à l’extérieur et de 25 à l’intérieur sont toujours en vigueur.

L’année dernière, l’Ontario avait recommandé que les enfants de quatre «zones chaudes» — dans le grand Toronto et à Ottawa — ne passent pas l’Halloween. La moyenne des nouveaux cas quotidiens de COVID-19 en Ontario, à 576, est généralement en baisse depuis le début du mois de septembre, alors que l’année dernière à la même époque, elle était un peu plus élevée, mais à la hausse.