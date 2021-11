TORONTO — L’Ontario signalait jeudi 748 nouveaux cas de COVID-19 et cinq décès dus au virus.

Le ministère de la Santé précise que 56 % des nouveaux cas concernaient des personnes non vaccinées ou dont le statut vaccinal est inconnu.

Il y avait 137 patients aux soins intensifs atteints d’une maladie grave liée à la COVID-19, dont 87 sous respirateurs. Il y avait mercredi sept patients de la Saskatchewan dans des unités de soins intensifs en Ontario.

Le gouvernement indique que 86 % des résidents âgés de 12 ans et plus ont reçu les deux doses d’un vaccin et 89 % ont reçu au moins une dose.

La vaccination pour les enfants âgés de cinq à onze ans devrait par ailleurs s’intensifier en Ontario jeudi, avec des cliniques ouvertes à Toronto, à Windsor et dans d’autres villes.

Une clinique à Hamilton offre jeudi le vaccin aux Autochtones et aux membres de leur foyer âgés de plus de cinq ans. D’autres bureaux régionaux de santé publique proposeront le vaccin pédiatrique Pfizer-BioNTech en fin de semaine.