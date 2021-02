TORONTO — L’Ontario signalait lundi 1969 nouveaux cas de COVID-19 et 36 autres décès liés au virus.

Des 1969 nouveaux cas, 886 étaient recensés à Toronto, 330 dans sa banlieue de Peel et 128 dans celle de York. Mais une porte-parole du ministère de la Santé a précisé qu’à mesure que Toronto migre vers le système provincial de données, des enregistrements supplémentaires ont été signalés au bureau régional de santé publique, ce qui a entraîné lundi une surestimation des chiffres quotidiens.

L’Ontario rapporte que près de 30 400 tests ont été effectués depuis la dernière mise à jour quotidienne. La province indique que 2256 doses de vaccins ont été administrées depuis le rapport de dimanche. Au total, 341 900 ont été administrées en Ontario jusqu’ici.

Il y a eu 270 180 cas confirmés en Ontario depuis le début de la pandémie; 244 939 ont été résolus et 6224 décès de la COVID-19 ont été signalés.

Des tests pour les voyageurs

Par ailleurs, les voyageurs internationaux doivent désormais subir un test de dépistage de la COVID-19 dès leur arrivée en Ontario dans le but d’empêcher les nouveaux variants contagieux du virus de s’infiltrer davantage dans la province.

Le gouvernement ontarien a annoncé cette mesure obligatoire vendredi, au moment où le gouvernement fédéral présentait des restrictions similaires, mais qui doivent entrer en vigueur dans les prochaines semaines.

Le premier ministre Doug Ford a applaudi son homologue Justin Trudeau pour ce nouveau plan fédéral, mais il a indiqué que l’Ontario procéderait d’ici là à ses propres tests. Ceux-ci devaient être imposés à compter de lundi à l’aéroport international Pearson de Toronto. Ils s’appliqueront aussi éventuellement aux postes frontaliers terrestres entre l’Ontario et les États-Unis.

Des écoles rouvrent

Par ailleurs, les écoles rouvraient leurs portes lundi dans le sud de l’Ontario. Le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, avait indiqué jeudi que les élèves pourraient physiquement retourner en classe dans les régions desservies par les bureaux de santé publique d’Ottawa, de l’est de l’Ontario, du Sud-Ouest et de Middlesex-London. Les établissements scolaires situés dans d’autres parties de la province plus durement touchées par la COVID-19 restent cependant fermés, comme dans les régions de Toronto, Hamilton, Peel et York.

D’autre part, les étudiants des programmes de formation des enseignants seront autorisés à occuper des postes suppléants cette année en Ontario, sous certaines conditions. Le gouvernement affirme que ce changement est temporaire et vise à remédier aux pénuries d’enseignants durant la pandémie. Selon le gouvernement, cela pourrait signifier jusqu’à 2000 suppléants supplémentaires disponibles pour des postes partout en Ontario.

Enfin, la police signale lundi qu’une église d’Aylmer a de nouveau enfreint les consignes sanitaires en organisant un office religieux en personne. Selon les enquêteurs, la cérémonie a eu lieu dimanche à l’intérieur de l’Église de Dieu, en «violation flagrante» des consignes. La police a accusé un homme de 57 ans et un autre de 26 ans d’avoir organisé un rassemblement qui dépassait le nombre de personnes autorisées. L’église en tant que personne morale est également accusée.