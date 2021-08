TORONTO — L’Ontario signalait lundi 325 nouveaux cas de COVID-19 et aucun nouveau décès lié au virus.

Ces chiffres sont basés sur plus de 15 800 tests. La tendance à la hausse se poursuit donc aussi en Ontario depuis le début du mois d’août, avec maintenant une moyenne sur sept jours de 283 nouveaux cas.

Des 325 nouveaux cas recensés lundi, 90 se trouvaient à Toronto, 47 dans sa banlieue de Peel et 29 dans celle de York. Il y avait lundi en Ontario 113 patients aux soins intensifs atteints d’une maladie grave liée à la COVID-19, dont 62 % sous respirateurs. Ces chiffres étaient légèrement à la baisse comparativement à la veille.

La province a administré 29 949 doses de vaccins depuis la dernière mise à jour, pour un total jusqu’ici de 19,9 millions de doses. Le ministère de la Santé indique lundi que près de 82 % des Ontariens de 18 ans et plus ont reçu au moins une dose et 73 % sont entièrement vaccinés.

La Santé publique a déterminé que de la fin juin à la fin juillet, les Ontariens non vaccinés étaient huit fois plus susceptibles d’être infectés par la COVID-19 que ceux qui étaient entièrement vaccinés.