L’Ontario amorcera son déconfinement vendredi, plus tôt que prévu

TORONTO — L’Ontario amorcera son déconfinement vendredi, quelques jours avant la date prévue, en assouplissant d’abord les restrictions sur les activités extérieures et les commerces.

Le gouvernement avait d’abord prévu de passer à la première étape de son plan de déconfinement la semaine prochaine, mais il affirme maintenant que les bilans sanitaires se sont suffisamment améliorés pour commencer à lever certaines restrictions dès vendredi, avant la fin de semaine.

Dans le cadre de la première étape de ce déconfinement, les Ontariens pourront retrouver les repas en plein air, avec certaines restrictions, les cours de conditionnement physique dehors, les services religieux à l’extérieur et le camping.

Les rassemblements en plein air jusqu’à 10 personnes seront également autorisés et davantage de commerces pourront rouvrir pour des ventes en personne, avec certaines restrictions sur la capacité.

L’Ontario signalait lundi 525 nouveaux cas de COVID-19 et 15 autres décès liés au virus. De ces 525 nouveaux cas, 114 étaient recensés à Toronto, 95 dans sa banlieue de Peel et 34 dans celle de York, 51 à Waterloo et 40 dans la région de Durham.

Le ministère de la Santé indique que 547 personnes sont hospitalisées avec la COVID-19, mais rappelle tous les lundis que 10 % des hôpitaux ne soumettent pas de données les fins de semaine. On rapportait que 497 personnes étaient aux soins intensifs lundi avec le nouveau coronavirus, dont 339 sous respirateur.

La province indique que 116 829 doses d’un vaccin ont été administrées depuis le rapport de dimanche, pour un bilan total jusqu’ici de plus de 10,1 millions de doses.

Pendant ce temps, davantage d’Ontariens étaient admissibles lundi à réserver leur deuxième dose par l’intermédiaire du système provincial. Les personnes âgées de 70 ans et plus, ainsi que celles qui ont reçu leur première dose d’un vaccin à ARNm (Pfizer ou Moderna) au plus tard le 18 avril, peuvent désormais réserver leur deuxième dose sur le site web de la province ou via sa ligne téléphonique.