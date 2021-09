TORONTO — L’Ontario signalait lundi 600 autres cas de COVID-19 et quatre nouveaux décès liés au virus depuis le dernier bilan.

Le ministère de la Santé précise que 79 % de ces nouveaux cas concernaient des personnes qui n’étaient pas complètement vaccinées ou dont le statut vaccinal est inconnu.

Le ministère indique qu’en raison d’un problème technique, les données sur les hospitalisations liées à la COVID-19 n’étaient pas disponibles lundi. Selon le ministère, 189 personnes sont aux soins intensifs à cause du virus et 100 sont sous respirateur. Deux autres décès, survenus plus tôt, ont aussi été ajoutés au bilan total, qui atteint maintenant en Ontario 9617 décès liés au coronavirus.

Le gouvernement ajoute que 84,4 % des Ontariens de plus de 12 ans ont reçu au moins une dose de vaccin tandis que 78,1 % ont eu les deux doses; 21 183 369 doses de vaccin ont été administrées jusqu’ici dans cette province.

Par ailleurs, trois écoles de l’est de Toronto ont confirmé lundi des éclosions de COVID-19. Selon la santé publique de Toronto, la Fraser Mustard Early Learning Academy, l’école primaire catholique française Saint-Michel et le West Hill Collegiate Institute ont tous été liés à des éclosions.

Le bureau de santé publique de Toronto mène son enquête épidémiologique et travaille avec ces écoles pour informer les personnes touchées. Toute personne liée à ces cas sera invitée à rester à la maison et être à l’affût des symptômes.

La santé publique de Toronto indique aussi qu’elle enquête sur plusieurs autres cas de COVID-19 dans les écoles de la ville.