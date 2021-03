TORONTO — L’Ontario signalait mardi 1185 nouveaux cas de COVID-19 et six autres décès liés au virus.

De ces 1185 nouveaux cas, 343 ont été recensés à Toronto, 235 dans sa banlieue de Peel et 105 dans celle de York. La province affirme que 972 cas ont été résolus depuis le bilan de lundi.

Les données de mardi sont basées sur 33 300 tests effectués depuis la dernière mise à jour. L’Ontario affirme que 31 047 doses d’un vaccin ont été administrées depuis le rapport de lundi, pour un bilan total de 943 533 doses jusqu’ici.

Depuis le début de la pandémie, l’Ontario a connu 311 112 cas confirmés du coronavirus, dont 292 806 ont été résolus; 7083 personnes sont mortes.

Malgré les assouplissements aux restrictions sanitaires — notamment lundi à Toronto, dans la région de Peel et à North Bay —, le médecin hygiéniste en chef de la province demande aux citoyens de continuer à rester chez eux, sauf pour les déplacements essentiels. Lundi, des consommateurs faisaient la file devant les grands magasins du centre-ville de Toronto, qui rouvraient leurs portes au «commerce en personne».

Le docteur David Williams estime que la province est actuellement engagée dans une «course contre la montre»: vacciner le plus de gens possible alors que des variants plus contagieux du virus se propagent.

On apprenait d’ailleurs lundi que trois sites de «vaccination de masse» seraient ouverts au grand public à Toronto le 17 mars: au Toronto Convention Centre, au Scarborough Town Centre et au Toronto Congress Centre.

Par ailleurs, l’école primaire catholique St. Francis Xavier, à Toronto, est «temporairement fermée», jusqu’à nouvel ordre, à cause d’une éclosion de COVID-19. On ne sait pas si les 11 cas impliquent l’un des variants du virus.

Selon les plus récentes données provinciales, 734 des quelque 4800 écoles de l’Ontario signalent au moins un cas de COVID-19; 30 écoles sont actuellement fermées en raison d’éclosions.