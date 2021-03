TORONTO — L’Ontario signalait mardi 1546 nouveaux cas de COVID-19 et neuf autres décès liés au virus.

De ces 1546 nouveaux cas, 465 étaient signalés à Toronto, 329 dans sa banlieue de Peel et 161 dans celle de York. Ces données sont basées sur près de 32 600 tests effectués.

Selon les autorités, 868 personnes sont hospitalisées avec le virus, soit une augmentation de 55 par rapport à lundi. La province affirme que 1271 cas ont été résolus depuis la dernière mise à jour quotidienne. Par ailleurs, 50 659 doses supplémentaires d’un des vaccins ont été administrées depuis le rapport de lundi, pour un bilan total de 1 603 699 doses administrées jusqu’ici.

Les omnipraticiens de l’Ontario ont d’ailleurs indiqué mardi qu’ils souhaitaient prêter main-forte à la vaste campagne de vaccination. Selon le Collège des médecins de famille de la province, un récent sondage suggérait que 60 % des Ontariens hésitants à se faire vacciner étaient plus susceptibles de le faire si un médecin de famille approuvait le geste et administrait leur vaccin.

La docteure Liz Muggah, présidente du Collège, estime donc qu’il est dans l’intérêt public que les médecins de famille s’impliquent davantage dans la distribution des vaccins d’Oxford-AstraZeneca et de Moderna, qui ont des exigences d’entreposage moins strictes.

Dans le cadre d’un projet pilote, certains médecins de famille de Toronto et des régions de Peel, Hamilton, Guelph, Peterborough et Simcoe-Muskoka offrent déjà le vaccin Oxford-AstraZeneca à des patients âgés de 60 ans et plus. Des appels ont également été lancés pour que les médecins de famille participent davantage à la vaccination des personnes âgées qui ne peuvent pas se rendre aux sites de vaccination de masse.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a déclaré qu’une plus grande quantité de vaccins serait bientôt envoyée aux médecins de première ligne, bien qu’elle n’ait pas fourni plus de détails.