TORONTO — L’Ontario signalait mardi 321 nouveaux cas de COVID-19 et deux nouveaux décès, alors que le gouvernement exhorte les citoyens à se concentrer moins sur le nombre de cas quotidiens et davantage sur les hospitalisations et les admissions aux soins intensifs.

Le ministère de la Santé a ainsi réorganisé son site Web de bilans quotidiens en ajoutant de nouvelles mesures qui comparent les cas vaccinés et non vaccinés avec les admissions à l’hôpital. On apprend ainsi qu’environ 80 % des infections en Ontario touchent actuellement des personnes non vaccinées ou partiellement vaccinées.

Dans une lettre au quotidien Toronto Star, le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario écrit mardi que le nombre croissant de cas n’aura pas la même signification que lors des vagues précédentes, en raison des taux élevés de vaccination. Le docteur Kieran Moore indique que les infections chez les personnes entièrement vaccinées ont tendance à être moins sévères.

Ce recadrage des données provinciales intervient alors que l’Ontario enregistre plus de 300 nouveaux cas pour le cinquième jour consécutif, après environ six semaines au-dessous de 300 — et parfois moins de 200. Les chiffres de mardi sont basés sur près de 16 500 tests. Le gouvernement indique que 81 % des Ontariens de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccins et près de 72 % ont reçu deux doses.

Par ailleurs, l’Association des foyers de soins de longue durée de l’Ontario demande au gouvernement de rendre obligatoire la vaccination contre la COVID-19 pour le personnel de ces établissements, mais aussi pour tous les travailleurs de la santé du réseau.

L’association affirme que cette vaccination obligatoire pour tous les travailleurs de la santé protégerait bien sûr les résidents des foyers de soins, mais elle garantirait aussi que ces établissements ne perdent pas leur personnel au profit d’autres établissements de santé du réseau qui n’auraient pas cette obligation vaccinale.

Le gouvernement progressiste-conservateur de Doug Ford exige que les employés des foyers de soins de longue durée divulguent leur statut vaccinal à leur employeur. Ceux qui ne sont pas vaccinés pour des raisons non médicales doivent alors suivre une formation sur l’importance de la vaccination.

Mais le premier ministre Ford a toujours refusé d’imposer le vaccin, dans quelque contexte que ce soit. Il s’est par contre prononcé en faveur de la politique d’un réseau hospitalier de Toronto, qui exige que ses employés non vaccinés – et ceux qui ne veulent pas divulguer leur statut vaccinal – passent un test de dépistage avant de se présenter au travail.

Cette demande de l’Association des foyers de soins de longue durée pour la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé fait écho aux recommandations des associations de médecins et d’infirmières de l’Ontario, mais aussi des associations nationales.