TORONTO — L’Ontario signalait mardi 328 nouveaux cas de COVID-19 et quatre décès dus au virus.

Le ministère de la Santé précise que 68 % des nouveaux cas sont des personnes qui ne sont pas complètement vaccinées ou dont le statut vaccinal est inconnu. On dénombrait 159 personnes aux soins intensifs en raison de la COVID-19, dont 101 patients sous respirateurs.

Le gouvernement ontarien indique que 87 % des citoyens âgés de 12 ans et plus ont reçu une dose d’un vaccin et 83 % ont eu les deux doses.

Par ailleurs, les Ontariens qui présentent un risque plus élevé de complications de santé peuvent se faire vacciner dès maintenant contre la grippe saisonnière. Cette première vague de vaccination comprend les personnes âgées, les enfants de six mois à cinq ans, les femmes enceintes et les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents tels que l’asthme, les maladies cardiaques ou le diabète.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a déclaré mardi matin que ce vaccin serait mis à la disposition de la plupart des autres citoyens en novembre.

Le vaccin contre l’influenza est administré depuis le mois dernier aux personnes vivant dans des foyers de soins de longue durée et les patients hospitalisés.