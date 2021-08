L’Ontario signalait mardi 486 nouveaux cas de COVID-19 et deux décès

TORONTO — L’Ontario signalait mardi 486 nouveaux cas de COVID-19, les trois quarts chez les personnes qui ne sont pas complètement vaccinées ou dont le statut vaccinal est inconnu.

La province enregistre également deux nouveaux décès liés au virus. On ajoute par ailleurs au bilan global 16 décès qui se sont produits il y a plus de deux mois.

Les données provinciales montrent que 295 personnes sont hospitalisées en raison de la COVID-19, soit 91 hospitalisations de plus que la veille. Selon le ministère de la Santé, près de 97 % de ces patients ne sont pas complètement vaccinés ou ont un statut vaccinal inconnu.

La province indique que 156 autres personnes sont aux soins intensifs à cause du virus, soit cinq de plus que la veille. Plus de 95 % d’entre elles ne sont pas complètement vaccinées ou ont un statut vaccinal inconnu.

Le gouvernement souligne que 82 % des Ontariens de plus de 12 ans ont maintenant reçu une dose de vaccin et que 75 % sont pleinement vaccinés.

Le Service de police de Toronto a d’ailleurs annoncé mardi que la vaccination sera obligatoire pour tous ses membres. Les policiers en uniforme et les employés en civil devront fournir une preuve vaccinale d’ici le 13 septembre.

De son côté, la Chambre de commerce de l’Ontario a publié des directives à l’intention des entreprises du secteur privé qui veulent élaborer des protocoles de preuves vaccinales.

Le premier ministre Doug Ford a toujours refusé jusqu’ici de mettre en place un système de preuves vaccinales à l’échelle de la province, comme le demandent de nombreuses associations et syndicats face à la poussée du variant Delta.

En l’absence de directives gouvernementales sur la question, la Chambre de commerce souhaite donc empêcher une approche fragmentaire dans toute la province. L’organisation estime que la mise en œuvre d’une preuve vaccinale aidera les entreprises à rouvrir en toute sécurité et réduira le risque de nouvelles fermetures en confinement.

Le protocole proposé par la Chambre prévoit notamment certains accommodements pour respecter les droits individuels et recommande l’adoption des méthodes les moins invasives pour vérifier le statut vaccinal.