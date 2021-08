TORONTO — L’Ontario signalait mercredi 139 nouveaux cas de COVID-19 et quatre décès.

Le ministère de la Santé a par ailleurs ajouté au bilan global sept décès survenus entre décembre et février et qui n’avaient pas été comptabilisés jusque-là.

Les 139 nouveaux cas sont basés sur plus de 17 100 tests effectués au cours de la dernière journée. Là-dessus, 26 nouveaux cas ont été enregistrés à Toronto, 18 dans sa banlieue de Peel et 15 dans celle de York, 19 dans la région de Waterloo et 12 à Hamilton.

Il y avait mercredi 108 personnes aux soins intensifs et 76 patients sous respirateurs en raison d’une maladie grave liée à la COVID-19.

Plus de 60 094 doses de vaccins ont été administrées mardi, pour un total jusqu’ici de plus de 19,6 millions en Ontario. Le gouvernement indique que 81,6 % des adultes ontariens ont reçu au moins une dose et 71,8 % sont pleinement vaccinés.

Les dernières données provinciales montrent par ailleurs que de la mi-juin à la mi-juillet, les personnes non vaccinées ou partiellement vaccinées comptaient pour 99,5 % de toutes les admissions aux soins intensifs liées au coronavirus. Près de 96 % des décès liés à ces admissions étaient aussi des Ontariens qui n’étaient pas pleinement vaccinés.