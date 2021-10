TORONTO — L’Ontario signalait mercredi 476 nouveaux cas de COVID-19 et 10 nouveaux décès.

Le ministère de la Santé précise que 70 % de ces Ontariens nouvellement infectés n’étaient pas pleinement vaccinés. On comptait 156 personnes aux soins intensifs en raison de la COVID-19, dont 92 % n’étaient pas entièrement vaccinées.

On signalait aussi 173 nouveaux cas liés aux écoles, la majorité chez des élèves. Le ministère indique que près de 87,6 % des Ontariens admissibles ont reçu une dose d’un vaccin. Seuls deux des nouveaux cas concernent des personnes âgées de 80 ans ou plus, le groupe d’âge le plus vacciné — 95 % ont eu les deux doses.

Certaines directions régionales de santé publique se montrent par ailleurs plus sévères que le gouvernement concernant les règles de vaccination pour la pratique de sports en salles par les jeunes.

La preuve de vaccination en Ontario touche les gymnases et autres installations sportives intérieures, mais elle exempte les jeunes de moins de 18 ans qui vont dans des installations de conditionnement physique pour participer à des sports organisés. Les directions régionales couvrant le comté de Windsor-Essex et la région de York ont révoqué cette exemption provinciale.

Les médecins hygiénistes de sept bureaux de santé du nord de l’Ontario exigent de leur côté la vaccination des entraîneurs, des officiels et des bénévoles âgés de 12 ans et plus dans les sports organisés en salle.

D’autre part, plusieurs organisations religieuses en Ontario, notamment le diocèse de Toronto, exigent désormais que le personnel et les bénévoles des lieux de culte soient entièrement vaccinés, et encouragent les fidèles à se faire vacciner. Le système de preuve vaccinale en Ontario, mis en place le mois dernier, ne couvre pas les lieux de culte.

Le président du Conseil canadien des imams a aussi indiqué que la plupart des mosquées et des écoles coraniques en Ontario exigeaient désormais que le personnel soit entièrement vacciné. Il précise toutefois qu’il n’est pas facile d’exiger une preuve vaccinale pour tous ceux qui viennent prier, car ces lieux sont destinés à accueillir tout le monde. Refaat Mohamed assure que le Conseil des imams recommande que tous ceux qui fréquentent une mosquée soient vaccinés.