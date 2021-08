L’Ontario signalait mercredi 485 nouveaux cas de COVID-19 et trois autres décès liés au virus.

Le ministère de la Santé précise que 309 des 485 nouveaux cas concernaient des personnes non vaccinées et 41 étaient des personnes partiellement vaccinées. On comptait 174 personnes hospitalisées avec la COVID-19 en Ontario mercredi matin.

À compter de mercredi, le vaccin Pfizer-BioNTech peut être offert aux enfants ontariens nés en 2009, même ceux qui n’auront 12 ans que plus tard cette année. Aucun vaccin n’est encore homologué au Canada pour les enfants de moins de 12 ans.

Le gouvernement ontarien a adopté cette mesure après avoir étudié les données de l’Alberta et de la Colombie-Britannique, qui n’ont pas signalé de risques après avoir administré le vaccin à ce groupe d’âge pendant plusieurs mois.

On estime que 81 % des Ontariens de 12 ans et plus ont reçu une dose d’un vaccin jusqu’ici et 73 % ont reçu les deux doses.

Côté éducation, le plus important conseil scolaire de la province, celui du grand Toronto, affirme que 14 % de ses élèves ont choisi l’apprentissage à distance pour septembre, alors que la quatrième vague s’installe en Ontario.

Les chiffres du Conseil scolaire de Toronto correspondent à peu près à ceux de son voisin à l’ouest, celui de Peel, où environ 18 % des élèves du primaire et 20 % des élèves du secondaire ont opté pour l’apprentissage virtuel.

Mais certains autres conseils scolaires rapportent des chiffres bien différents. Celui de la région de Kingston affirme que seulement 2 % des élèves opteront pour l’apprentissage à distance à la reprise des classes. Dans les régions de Burlington et d’Ottawa-Carleton, c’est 6 %.

Le ministère de l’Éducation de l’Ontario a demandé à tous les conseils scolaires d’offrir aux parents et aux élèves les deux formules pour la prochaine année.

On a appris par ailleurs, mercredi matin, que le «festival de la bière» de Toronto sera de retour le mois prochain, après deux ans d’absence les étés précédents, mais tous les participants devront être entièrement vaccinés.

Les organisateurs de ce «BeerFest» ont annoncé que l’événement se tiendrait au Parc des expositions les 24 et 25 septembre. Tous les visiteurs, vendeurs, fournisseurs, artistes et partenaires devront présenter une preuve vaccinale.