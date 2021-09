TORONTO — L’Ontario signalait mercredi 495 nouveaux cas de COVID-19 et huit décès dus au virus.

Le ministère de la Santé a précisé que 77 % des personnes nouvellement infectées n’étaient pas complètement vaccinées ou avaient un statut vaccinal inconnu.

Mercredi matin, 172 personnes étaient hospitalisées pour une maladie grave liée à la COVID-19, dont 123 personnes sous respirateurs.

Les données indiquent que 86 % des Ontariens âgés de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin et 80 % ont reçu les deux doses.