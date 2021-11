TORONTO — L’Ontario signalait mercredi 591 nouveaux cas de COVID-19 et sept autres décès dus au virus.

Le ministère de la Santé précise que 60 % des nouveaux cas concernaient des personnes qui ne sont pas complètement vaccinées ou dont le statut vaccinal est inconnu.

On comptait 137 personnes aux soins intensifs atteintes d’une maladie grave liée à la COVID, dont 84 sous respirateurs. Il y avait aussi mardi sept patients de la Saskatchewan dans les unités de soins intensifs de l’Ontario.

Le gouvernement ontarien indique que 86 % des résidents âgés de 12 ans et plus ont reçu deux doses d’un vaccin et 89 % ont eu au moins une dose.

Les enfants de cinq à onze ans sont devenus admissibles cette semaine à la prise de rendez-vous pour la vaccination pédiatrique en Ontario, qui doit débuter jeudi.