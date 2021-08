TORONTO — L’Ontario signalait mercredi 660 nouveaux cas de COVID-19 et un autre décès lié au virus.

Le ministère de la Santé précise que près de 80 % des nouvelles infections concernent des personnes qui ne sont pas complètement vaccinées ou dont le statut vaccinal est inconnu.

Le ministère ajoute que 283 personnes sont hospitalisées en raison de la COVID-19, dont 89 % ne sont pas complètement vaccinées ou avec un statut vaccinal inconnu. Par ailleurs, 161 autres patients sont aux soins intensifs pour des complications liées au virus, une hausse de cinq par rapport à la veille. Un peu plus de 4 % de ces patients aux soins intensifs étaient complètement vaccinés.

Le gouvernement indique que 82 % des Ontariens de 12 ans et plus ont reçu une dose de vaccin et 75 % sont pleinement vaccinés.

Mais l’Association des hôpitaux de l’Ontario affirme qu’une vaccination encore plus large sera nécessaire pour minimiser l’impact de la quatrième vague, alors qu’augmentent les hospitalisations et les admissions aux soins intensifs liées au virus.

Le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, Kieran Moore, déclarait mardi que la province pouvait toujours soigner les personnes aux soins intensifs, mais rappelait qu’il faudrait garder un oeil sur ce «marqueur clé» de la situation pandémique.

Dans un communiqué publié mercredi, le PDG de l’Association des hôpitaux de l’Ontario rappelle que l’augmentation du taux de vaccination contribuerait à réduire la pression sur les hôpitaux et à minimiser toute autre perturbation des services médicaux qui ne sont pas directement liés à la pandémie.

Anthony Dale note que plus de 90 % des patients aux soins intensifs à cause de la COVID-19, et plus de 80 % de ceux qui sont hospitalisés sans être aux soins intensifs, ne sont pas complètement vaccinés.

Il souligne aussi que la vaccination a «considérablement ralenti» depuis quelque temps, même si le nombre de cas augmente.